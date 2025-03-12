Dani Carvajal takımın mental gücü olmaya devam ediyor

Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Dani Carvajal, sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahada olmayacak. Ancak İspanyol futbolcu, takım içindeki liderlik rolünü sürdürerek soyunma odasında moral kaynağı olmaya devam ediyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Carvajal'ın yalnızca sahada değil, takımın mental gücü açısından da kritik bir figür olduğunu belirtti. Antrenmanlarda ve saha kenarında genç oyunculara rehberlik eden tecrübeli futbolcu, ekibin yüksek baskılı mücadelelere hazırlanmasına yardımcı oluyor.