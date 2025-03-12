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Spor

Dani Carvajal takımın mental gücü olmaya devam ediyor

Sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahada olmayacak Dani Carvajal takımına soyunma odasında moral vermeye devam ediyor.

HABER MERKEZİ12 Mart 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Dani Carvajal takımın mental gücü olmaya devam ediyor
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Real Madrid'in deneyimli oyuncusu Dani Carvajal, sakatlığı nedeniyle Atletico Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sahada olmayacak. Ancak İspanyol futbolcu, takım içindeki liderlik rolünü sürdürerek soyunma odasında moral kaynağı olmaya devam ediyor.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Carvajal'ın yalnızca sahada değil, takımın mental gücü açısından da kritik bir figür olduğunu belirtti. Antrenmanlarda ve saha kenarında genç oyunculara rehberlik eden tecrübeli futbolcu, ekibin yüksek baskılı mücadelelere hazırlanmasına yardımcı oluyor.

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