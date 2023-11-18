İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dani Carvajal'dan Arda Güler'e tam destek! ''Yalnız değilsin''
Spor

Dani Carvajal'dan Arda Güler'e tam destek! ''Yalnız değilsin''

Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü sakatlıklardan kurtulamayan Arda Güler'e takım arkadaşı Dani Carvajal'dan moral desteği geldi. Deneyimli futbolcu, yıldız adayına 'Yalnız değilsin. Bunları yaşayan ilk oyuncu da sen değilsin.' dedi. İşte detaylar...

Akşam18 Kasım 2023 Cumartesi 09:11 - Güncelleme:
Dani Carvajal'dan Arda Güler'e tam destek! ''Yalnız değilsin''
ABONE OL

Sezon başında bir dünya yıldızı olma iddiasıyla Real Madrid'e giden ancak sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Arda'ya takım arkadaşı Dani Carvajal'dan moral desteği geldi: "Yalnız değilsin. Bunları yaşayan ilk oyuncu da sen değilsin. Aynı sakatlıkla ben de karşılaştım ama kendime karşı çok sert davrandım. Hiçbir maçta kötü oynamama izin vermedim.

Ülkeniz sizinle gurur duyuyor ve bu harika." İspanyol basını da Arda'nın 26 Kasım'da Cadiz'e karşı oynanacak bir sonraki La Liga maçında yüzde 100 hazır olacağını duyurdu. Real'in 29 Kasım'da Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı kadrosunda da Arda'nın yer alabileceği belirtildi.

GÜLER'İ VERMEDİLER

İspanyol Defensa Central'a göre; F.Bahçe, R.Madrid'e sattığı Arda Güler'i kiralamak için teklif götürdü. SarıLacivertliler'in, 1 milyon euroluk sezon sonuna kadar kiralama teklifi İspanyol ekibi tarafından reddedildi. Kulüp yöneticileri, 18'lik yıldızı projelerinin kilit noktası olarak görüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.