Sezon başında bir dünya yıldızı olma iddiasıyla Real Madrid'e giden ancak sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Arda'ya takım arkadaşı Dani Carvajal'dan moral desteği geldi: "Yalnız değilsin. Bunları yaşayan ilk oyuncu da sen değilsin. Aynı sakatlıkla ben de karşılaştım ama kendime karşı çok sert davrandım. Hiçbir maçta kötü oynamama izin vermedim.

Ülkeniz sizinle gurur duyuyor ve bu harika." İspanyol basını da Arda'nın 26 Kasım'da Cadiz'e karşı oynanacak bir sonraki La Liga maçında yüzde 100 hazır olacağını duyurdu. Real'in 29 Kasım'da Napoli ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı kadrosunda da Arda'nın yer alabileceği belirtildi.

GÜLER'İ VERMEDİLER

İspanyol Defensa Central'a göre; F.Bahçe, R.Madrid'e sattığı Arda Güler'i kiralamak için teklif götürdü. SarıLacivertliler'in, 1 milyon euroluk sezon sonuna kadar kiralama teklifi İspanyol ekibi tarafından reddedildi. Kulüp yöneticileri, 18'lik yıldızı projelerinin kilit noktası olarak görüyor.