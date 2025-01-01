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Spor

Dani Carvajal'ın yeni adresi Katar olabilir.

Real Madrid'in yıldız futbolcularından Dani Carvajal, takımdan ayrılması halinde kariyerini Katar'da noktalayacağını söyledi.

1 Ocak 2025 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Dani Carvajal'ın yeni adresi Katar olabilir.
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Real Madrid'in yıldız futbolcularından Dani Carvajal, takımdan ayrılması halinde kariyerini Katar'da noktalayacağını söyledi.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki futbolcu, "Artık çocuk değilim. Geriye ne kalabilir ki? Dört ya da beş yıl futbol mu? Çok değil, zaman çabuk geçiyor" dedi.

Ayrıca, Avrupa dışında bir kariyer planlamasının mantıklı olabileceğini söyledi: "Eğer Real Madrid'den ayrılırsam, Avrupa'da başka bir kulüpte oynamam. Real Madrid'e karşı rekabet etmek istemem" ifadelerini kullandı.

Carvajal, eski takım arkadaşı Joselu'nun şu anda Katar'da Al-Gharafa forması giydiğini belirterek, bu seçeneği değerlendirdiğini ifade etti. İspanyol futbolcu, "Joselu bana 'Seni burada bekliyorum, sağ bek pozisyonunu saklıyorum' diyor" ifadelerini kullandı.

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