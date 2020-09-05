Dani Ceballos 1 yıl daha Arsenal'de

AA 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:44 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 11:44

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu Dani Ceballos'u bir sezon daha kiraladığını duyurdu.

Arsenal'den yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Ceballos'un bu sezon da kiralık olarak takımda kalmaya devam edeceği belirtildi.

Geçen sezon Arsenal formasıyla iyi bir performans gösteren orta saha oyuncusu Dani Ceballos, 37 karşılaşmada forma giyerek takımın önemli bir parçası olmuştu.

Ceballos, İspanya Milli Takımı'nda ise 9 maçta görev aldı.

