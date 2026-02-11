İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Daniel Agyei: Gol ve asistte 2 haneli sayılara ulaşmak istiyorum

Kocaelispor'un son oynadığı Kayserispor maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren başarılı kanat oyuncusu Daniel Agyei, performansı ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Şubat 2026 Çarşamba 18:14
Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da haftanın takımı adına yıldız ismi Daniel Agyei antrenman öncesinde, "Zor maç olacak ama özgüvenimiz tam" dedi. Kişisel hedefiyle ilgili olarak da Agyei, "Gol ve asist olarak 2 haneli sayılara ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında, pazar günü saat 14.30'da Kocaeli Stadyumu'nda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Körfez ekibinde mücadelenin hazırlıkları bugünkü antrenmanla başladı. İdman öncesinde futbolculardan Daniel Agyei basın mensuplarının soruları yanıtladı.

"GOL İÇİN DENEME YAPMAK İSTİYORDUM

Kayserispor maçında ikinci yarı oyuna giren ve kaydettiği 2 golle galibiyetin mimarı olan Agyei, "Tabii ki 2 gol attığım için mutluyum. Aslında gol için deneme yapmak istiyordum. Hatta golden önce bir kere daha şut şansım olmuştu ama maalesef gole çeviremedim. Ancak bir daha şans geldiğinde değerlendirebildim. Bizim için önemli galibiyetti. Yanılmıyorsam son kazandığımız deplasman galibiyeti Konya'daydı. Bu maçı da kazanarak güzel bir galibiyet almış olduk. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız. Hedefim takım için mücadele edebilmek ve yapabildiğim kadar gol ve asist üretmek" dedi.

"ZOR MAÇ OLACAK AMA ÖZGÜVENİMİZ TAM"

Gaziantep FK maçıyla ilgili ön değerlendirmede bulunan Agyei, "Bizim için zor maç olacak. Ama özgüvenimiz tam. İçerde oynuyoruz. Bu da bize ayrı destek veriyor. 3 puan için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HOCAMIZ DİNLENDİRMEK İSTEMİŞTİR"

Kayseri maçında oyuna sonradan girmesiyle ilgili olarak da Daniel Agyei, "Geçtiğimiz hafta bir hafta içinde 3 maç oynadık. Herkesin yorgun olduğu dönemde Beşiktaş maçında da 90 dakika sahada kaldım. Belki hocamız beni dinlendirmek istemiştir. Ama ben sonradan girerek şükürler olsun ki 2 gol atabildim" ifadelerini kullandı.

"2 HANELİ SAYILARA ULAŞMAK İSTİYORUM"

İngiliz oyuncu, taraftar arasında yaygınlaşan, 'Sarı-kırmızı renkleri görünce insanın daha çok gol atası geliyor' söylemiyle ilgili ise, "Bunu ben de internette gördüm. Komik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki böyle bir durum yok. Ben gol ya da asist olarak 2 haneli sayılara ulaşmak istiyorum" sözlerini kaydetti.

