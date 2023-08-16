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Spor

Daniel Amartey: Beşiktaş'a transfer olmadan önce Çağlar ve Ghezzal ile görüştüm

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Daniel Amartey, yarın oynayacakları Neftçi Bakü karşılaşmasının öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekibe dahil olmadan önce Çağlar Söyüncü ve Rachid Ghezzal'e danıştığını ifade eden başarılı isim, 'Transferle ilgili Çağlar'la konuştum. İyi şeyler söyledi bana. Ghezzal ile de konuştum. O da kulüp hakkında iyi şeyler söyledi.' şeklinde konuştu.

16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Daniel Amartey: Beşiktaş'a transfer olmadan önce Çağlar ve Ghezzal ile görüştüm
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Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Amartey, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. Yarınki maç için, iyi bir rakibe karşı oynayacağız ama hazırız ve galip gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞLAR VE GHEZZAL İLE KONUŞTUM"

Siyah-beyazlı ekibe transfer olmadan önce Çağlar Söyüncü ve Rachid Ghezzal ile görüştüğünü ifade eden deneyimli isim, "Tek başıma idman yapmak zordu. Ama geldiğimden beri bana çok yardımcı olundu. Zaman geçtikçe iyiye gittiğimi düşünüyorum. Transferle ilgili Çağlar'la konuştum. İyi şeyler söyledi bana. Buraya gelmemin iyi bir karar olacağını söyledi bana. Ghezzal ile de konuştum. O da kulüp hakkında iyi şeyler söyledi. Oynadığım pozisyon hakkında bek ya da stoper fark etmez. Hangi ihtiyaç varsa orada oynayabilirim. Sadece hazır olmam gerekiyor. Hocamın benden isteyeceklerine hazır olmam gerekiyor." dedi.

"BİR AİLE GİBİYİZ"

Takımda bulunan Afrikalı oyuncuların sayısının fazla olduğunu ifade eden Amartey, "Bu durum işi tabii ki kolaylaştırdı. Adaptasyon sürecini kısalttı. Başka ülkelerden geliyoruz ama hepimiz Afrikalıyız. Ama bunu tüm takım için söyleyebilirim. Bir aile gibiyiz. Aboubakar olsun, diğer herkes olsun geldiğimden beri bana çok destek verdi." sözlerini sarf etti.

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