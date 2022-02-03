İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Daniel Carvajal: Kylian Mbappe gelecekte Real Madrid formasını giyebilir
Spor

Daniel Carvajal: Kylian Mbappe gelecekte Real Madrid formasını giyebilir

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Daniel Carvajal, Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Şubat 2022 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:39
ABONE OL

Real Madrid'le anlaşma sağladığı öne sürülen Kylian Mbappe için İspanyol devinin savunma oyuncusu Daniel Carvajal açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRID FORMASINI GİYEBİLİR"

Carvajal, "Mbappe, çok iyi bir oyuncu. Uzun süredir adı takımımızla geçiyor. Kontratı sona erecek gibi duruyor ve gelecekte Real Madrid formasını giyebilir." şeklinde konuştu.

"TEK DÜŞÜNCE MBAPPE'YE KARŞI İYİ OYNAMAK"

"Ama Mbappe şu anda PSG'nin futbolcusu." diyen İspanyol savunma oyuncusu, "PSG, bizim rakibimiz. Bu nedenle tek düşünce sahada Mbappe'ye karşı iyi oynamak. Ben PSG karşısında oynarsam ve Mbappe de sahada olursa, aynı kanatta karşı karşıya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.