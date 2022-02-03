Daniel Carvajal: Kylian Mbappe gelecekte Real Madrid formasını giyebilir

3 Şubat 2022 Perşembe 18:39 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 18:39

Real Madrid'le anlaşma sağladığı öne sürülen Kylian Mbappe için İspanyol devinin savunma oyuncusu Daniel Carvajal açıklamalarda bulundu.

"REAL MADRID FORMASINI GİYEBİLİR"

Carvajal, "Mbappe, çok iyi bir oyuncu. Uzun süredir adı takımımızla geçiyor. Kontratı sona erecek gibi duruyor ve gelecekte Real Madrid formasını giyebilir." şeklinde konuştu.

"TEK DÜŞÜNCE MBAPPE'YE KARŞI İYİ OYNAMAK"

"Ama Mbappe şu anda PSG'nin futbolcusu." diyen İspanyol savunma oyuncusu, "PSG, bizim rakibimiz. Bu nedenle tek düşünce sahada Mbappe'ye karşı iyi oynamak. Ben PSG karşısında oynarsam ve Mbappe de sahada olursa, aynı kanatta karşı karşıya geleceğiz." ifadelerini kullandı.