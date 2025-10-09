İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7284
  • EURO
    48,6215
  • ALTIN
    5421.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Daniel Güiza: Vinicius, Real Madrid'in armasını kirletiyor
Spor

Daniel Güiza: Vinicius, Real Madrid'in armasını kirletiyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Daniel Güiza, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştirdi.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Daniel Güiza: Vinicius, Real Madrid'in armasını kirletiyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski forveti Daniel Güiza, taraftarı olduğu Real Madrid hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kariyerine İspanya 7. lig ekiplerinden Rayo Sanluqueño'da devam eden 45 yaşındaki futbolcu, özellikle Brezilyalı oyuncular Vinicius Junior ve Rodrygo hakkında konuştu.

RODRYGO AÇIKLAMASI

'El Cafelito' programına katılan Güiza, Rodrygo'nun daha fazla süre alması gerektiğini belirterek, "Rodrygo'nun neden sürekli yedek kaldığını anlamıyorum. Real Madrid'in en iyi futbolcusu o. Bazı oyuncular ise sadece problem yaratmak için oynuyor" dedi.

VINICIUS, REAL MADRID'İN ARMASINI KİRLETİYOR"

Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştiren Güiza, "Kimden bahsettiğimi söyledim zaten. Vinicius Real Madrid'in armasını kirletiyor. Ben olsam onu takımdan kovardım. Biraz daha saygılı olmalı ki insanlar da ona saygı duysun. Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Futbol temas oyunu, bunu kabullenmeli. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE EFSANE OLACAK"

Güiza, Real Madrid'in diğer yıldızlarına da değinerek, "Rodrygo'nun büyük bir hayranıyım. Mbappe ise geleceğin efsanesi olacak, çok büyük bir oyuncu" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.