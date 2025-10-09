Daniel Güiza: Vinicius, Real Madrid'in armasını kirletiyor

Fenerbahçe'nin eski forveti Daniel Güiza, taraftarı olduğu Real Madrid hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kariyerine İspanya 7. lig ekiplerinden Rayo Sanluqueño'da devam eden 45 yaşındaki futbolcu, özellikle Brezilyalı oyuncular Vinicius Junior ve Rodrygo hakkında konuştu.

RODRYGO AÇIKLAMASI

'El Cafelito' programına katılan Güiza, Rodrygo'nun daha fazla süre alması gerektiğini belirterek, "Rodrygo'nun neden sürekli yedek kaldığını anlamıyorum. Real Madrid'in en iyi futbolcusu o. Bazı oyuncular ise sadece problem yaratmak için oynuyor" dedi.

VINICIUS, REAL MADRID'İN ARMASINI KİRLETİYOR"

Vinicius Junior'u sert sözlerle eleştiren Güiza, "Kimden bahsettiğimi söyledim zaten. Vinicius Real Madrid'in armasını kirletiyor. Ben olsam onu takımdan kovardım. Biraz daha saygılı olmalı ki insanlar da ona saygı duysun. Sürekli konuşuyor, itiraz ediyor. Her faulde bağırıp çağırıyor. Futbol temas oyunu, bunu kabullenmeli. VAR sayesinde kurtuluyor. Eğer Sevilla'da Pablo Alfaro döneminde oynasaydı ve VAR olmasaydı bakalım o zaman ne kadar konuşabilecekti" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE EFSANE OLACAK"

Güiza, Real Madrid'in diğer yıldızlarına da değinerek, "Rodrygo'nun büyük bir hayranıyım. Mbappe ise geleceğin efsanesi olacak, çok büyük bir oyuncu" diye konuştu.