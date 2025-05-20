Daniel Güiza'dan alkışlanacak hareket

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, 44 yaşında da futbol sahalarında adından söz ettirmeye devam ediyor. İspanya alt lig takımlarından Juventud Sanluquena'da forma giyen tecrübeli golcü, son maçta sergilediği centilmen davranışla büyük takdir topladı.

Karşılaşma sırasında savunma arkasına sarkan Güiza, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu kontrol ederek bomboş kaleye doğru ilerledi. Ancak o sırada rakip kalecinin sakatlık yaşayıp yerde kaldığını fark eden İspanyol oyuncu, şut çekmek yerine durdu ve doğrudan kalecinin yanına giderek sağlık durumunu kontrol etti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, futbolseverler tarafından alkışlarla karşılandı.