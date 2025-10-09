Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, katıldığı programda kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

45 yaşındaki Güiza, 2008 yılında Fenerbahçe'ye transferinden önce Pep Guardiola'nın kendisini Barcelona'ya transfer etmek istediğini ancak saha dışı faktörler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini söyledi.

"HAYATIMIN HATASI"

Bir dönem ünlü menajer Nuria Bermudez ile ilişki yaşayan ve bu nedenle magazin basınında sürekli gündem olan Güiza, bu durumu, "Hayatımda yaptığım en kötü şey olarak." değerlendirdi. İspanyol futbolcu, bu durumun kendisine Barcelona'nın kapılarını kapattığını söyledi.

Güiza, ayrıca Barcelona'da o dönem forma giyen bir oyuncunun, sürekli magazin basınında yer alması nedeniyle kendisinin transferine engel olduğunu söyledi.

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYECEĞİM"

Daniel Güiza, "Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim." sözlerini sarf etti.

"ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Bu sözlerinin ardından kendisinin transferine engel olan oyuncunun Barcelona'daki etkisi sorulan Güiza, "Oldukça fazla. Bence her zaman söz sahibi olmuştur." dedi. Guardiola'nın söz konusu oyuncuyu dinleyip dinlemediğine yönelik tahmini sorulan Güiza, "Sözleşme imzalamadıysam, bir nedeni vardır." yanıtını verdi.

Barcelona'ya transferinin gerçekleşmemesine sinirlendiğini söyleyen Güiza, "Bunu içimde saklıyorum ve asla unutmayacağım." dedi.

Güiza, ayrıca Barcelona'da transferine engel olan futbolcuyu affetmediğini ve asla affetmeyeceğini söyledi.

Daniel Güiza, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından 14 milyon euro bedelle Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.