Daniel Pancu: ''Beşiktaş forması giydim diye bana küfür ettiler!''

07 Haziran 2020 Pazar 18:01 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 18:01

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Rumen forvet Daniel Pancu, 2004 yılında Siyah-Beyazlılar ile Steaua Bükreş deplasmanında yaşadıklarını ve kendisine edilen küfürleri anlattı.

"ANONSCU BİLE KÜFRETTİ"

2004 yılında UEFA Kupası'nda oynanan maç için anılarını anlatan Daniel Pancu; "Bana en çok küfredilen maç Steaua-Beşiktaş maçıydı. Sadece bana küfrettiler. Hatta stadyumun anons yapan çalışanı bile bana küfrediyordu. Steaua'ya karşı oynadığım dönemde fazlasıyla motiveydim. Çocukken Dinamo Bükreş taraftarıydım ama kader beni Rapid 1923'e götürdü." dedi.

Daniel Pancu'nun anlattığı maç, 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası'nda oynandı. Maçı 2-1'lik skorla kazanan taraf Steaua Bükreş olmuştu.

Romanya'da Rapid 1923 forması giyen Daniel Pancu, Steaua'ya karşı pek çok derbi maçına çıktı.