Daniel Pancu: ''Mevzilerde kalmıyoruz, evde kalıp yaşamaya devam ediyoruz''

08 Nisan 2020 Çarşamba 18:53 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 18:53

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Romen forvet Daniel Pancu, Romanya basınına konuştu. Mart ayında Rapid'deki görevinden ayrılan Pancu, birçok konu hakkında konuştu.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan zorluklar hakkında konuşan 42 yaşındaki emekli futbolcu,; "Annem, babam ve diğer yaşlılar ile konuştum. Hiç kimse birbirini görmüyor. Ancak savaşta değiliz ve mevzilerde kalmıyoruz, evde kalıyoruz. Evde kalıp, yemek yaparak yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Mart ayında Romanya 2. Lig'inde mücadele eden Rapid 1923 takımının teknik direktörlüğünden ayrılan Pancu, kulüp başkanının kış ayları sonrasında yolları ayıracaklarını kendisine anlattığını belirtti.

"CHELSEA MAÇINI İZLEYECEĞİM"

Pancu, koronavirüs nedeniyle yaşanan karantina sürecinde hangi maçları izleyeceği sorusuna verdiği cevapta; "Dinamo maçında maçın kaderini belirleyen golümü ve Beşiktaş'la Chelsea'yi deplasmanda 2-0 yendiğimiz maçı ve Steau Bükreş'i 3-0 yendiğimiz maçı izleyeceğim." dedi.

2002-2006 yılları arasında Beşiktaş formasını giyen 42 yaşındaki Pancu, Süper Lig'de ayrıca Bursaspor adına mücadele etti. Daniel Pancu, Kadıköy Panteri olarak anılmasına sebep olan 4-3'lük Fenerbahçe derbisi galibiyetinde son dakikalarda kaleye geçmişti.