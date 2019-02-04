Daniel Parejo 3 yıl daha Valencia'da

Valencia Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcu Parejo'nun sözleşmesinin 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldığını duyurdu. Parejo'nun serbest kalma bedelinin 50 milyon avro olarak belirlendiği açıklandı.

Takım kaptanı Parejo, 2011'den bu yana forma giydiği Valencia'da bu sezon 30 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.