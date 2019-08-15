28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6013
  • 6,2548
  • 272.822
  • 97109.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un bir süredir görüştüğü Daniel Sturridge'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon'a geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere dün İstanbul'a bugün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a geldi. İç hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace Sturridge ve amcası Dean Sturridge'in, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yapacağı, kulüp tesislerini ve kenti gezeceği, ayrıca bu akşam oynanacak Trabzonspor-Sparta Prag mücadelesini de tribünden takip edeceği öğrenildi. Yapılacak görüşmelerde mutabakat sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'in Trabzon'a davet edileceği belirtildi.

Hayalindeki cipi kartonla yapıp trafiğe çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

İngiltere-İran arasındaki 'tanker' krizinde yeni gelişme

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kandil’den bir vahşi infaz daha: 4 kadın teröristi yakarak öldürdüler

Kanser tedavisinde heyecanlandıran keşif!

Kanser tedavisinde heyecanlandıran keşif!

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Terör örgütüne ağır darbe vurulan operasyonun detayları ortaya çıktı

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Ekonomideki yeni reformlarla ilgili önemli açıklama: Can suyu olacak

Ekonomideki yeni reformlarla ilgili önemli açıklama: Can suyu olacak

Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...

Uyurgezer genç ölümden böyle döndü! İşte o anlar...
 

POPÜLER HABERLER

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

İşte Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa finalinden kareler

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA