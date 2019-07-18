Dünyaca ünlü yıldıza 6 hafta futboldan men cezası

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Daniel Sturridge'in kendi transferi için kardeşine bahis oynattığı ortaya çıktı! Yıldız oyuncu 31 Temmuz'a kadar men cezası aldı

Liverpool'dan ayrılan Daniel Sturridge'in, Ocak 2018'de kendi transferi için kardeşi Leon'a bahis oynattığı ortaya çıktı ve federasyondan 31 Temmuz'a kadar futboldan men cezası aldı.

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Liverpool ile yollarını ayıran Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu'nun bahse yönelik kurallarını ihlal ettiği için yaklaşık 85 bin euro para ve 31 Temmuz'a kadar futboldan men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; 29 yaşındaki oyuncunun, 11 adet iddiayla yargılandığı bahis soruşurmasının 2'sinden suçlu bulundu. Sturridge'in özellikle Ocak 2018'deki transfer döneminde, kendi durumuyla ilgili olarak kardeşine bahis oynattığı ortaya çıktı.

Liverpool dışında Manchester City ve Chelsea formaları da giyen Daniel Sturridge'in, Ocak 2018'de kardeşi Leon'a transferiyle ilgili bilgiler sağladı ve bahis oynattı. Süreç boyuca da Leon'a bilgiler vermeye devam eden Sturridge, cezaya neden olan fiilini sürdürdü.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ceza komisyonu, Daniel Sturridge'in kurallara uymadığını tespit etti ve yapılan itirazları reddederek oyuncuyu cezalandırdı." denildi.

(Sporx)

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