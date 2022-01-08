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Spor

Daniele Cavalletto: Sahada bugün iyi iş çıkardık

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'da yardımcı antrenör Daniele Cavalletto, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA8 Ocak 2022 Cumartesi 19:31 - Güncelleme: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:31
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Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibe karşı iyi oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir, ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Daniele Cavalletto, karşılarında iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Her ne kadar Covid'ten eksikliklerimiz de olsa maça 11'e 11 başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Örneğin Furkan genç bir arkadaşımız güzel bir performans sergiledi. Bizim için önemli bir referans oldu. Sahada bugün iyi iş çıkardık. Sahada futbolcularımın geri dönüşleriyle ilgili çok mutluyum." diye konuştu.

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