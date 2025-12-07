İSTANBUL 13°C / 9°C
Spor

Daniele De Rossi: Nicolo Zaniolo'nun inanılmaz bir potansiyeli var

Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi, Udinese ile oynanacak maç öncesi Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

7 Aralık 2025 Pazar 14:58
Daniele De Rossi: Nicolo Zaniolo'nun inanılmaz bir potansiyeli var
ABONE OL

Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Udinese'ye konuk olacak Genoa'da teknik direktör Daniele De Rossi, karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

De Rossi, Udinese'de forma giyen eski takım arkadaşı Nicolo Zaniolo hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ZANIOLO'YU ÖVDÜ: MUTLU OLDUĞU YERE GİTTİ

De Rossi, Zaniolo için, "Bence doğru bir seçim yaptı. Futboldan başka hiçbir şeye yer olmayan bir yere gitti. Onu bu seviyede görmekten mutluluk duyuyorum. Fiziksel olarak bir canavar gibi. Onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Sonrasında biraz koptuk ama iletişimimiz devam ediyor. İnanılmaz bir potansiyeli var" dedi.

HARİKA ANILAR VE DESTEK

Eski Roma günlerinden söz eden De Rossi, "Nicolo ile ilgili harika anılarım var. Kariyerlerinizin binlerce bölümü vardır. Bazen temponuzu kaybederseniz, dizleriyle ilgili şanssızlıklar yaşadı ama işler onun için tekrar yoluna girdi. Pazartesi günü güzel bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

BU SEZON UDINESE'DE ETKİLİ

Bu sezon Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinde 13 maçta sahaya çıkarak 5 gol kaydetti.

