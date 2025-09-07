İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Daniele Santarelli: Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli açıklamalarda bulundu.

7 Eylül 2025 Pazar 20:10
ABONE OL

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, "Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kazanmak için her şeyi denediklerini ifade etti.

Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya'yı yenmek için mücadele ettiklerini dile getiren Santarelli, "Bu maçı kazanabileceğimize gerçekten inanmıştım. Belki de bu yüzden üzgünüz çünkü çok yakındık. Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Bence onlar bizi yenmek için çok mücadele ettiler. Bazı anlarda onları gerçekten çok zor durumda bıraktık. Oyuncularımla, ekibimle gurur duyuyorum. Herkes bize inandı, bizi destekledi. Bugün bence mutlu olabilirler." diye konuştu.

