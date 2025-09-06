Daniele Santarelli: Gerçekten buna çok inandım

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, "Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullandı.



Santarelli, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kaptan Eda Erdem Dündar ve libero Gizem Örge, maçın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Oyuncuları, teknik ekibi ve federasyonla gurur duyduğunu aktaran Santarelli, "Bana destek ve enerji veren, bana inanan, oyunculara güvenen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Zor ve sıkıntı yaşadığımız anlarda bile sakin kalmaya çalıştım. Asla takımın kontrolünü kaybetmek istemedim. Oyuncuların bana çok ihtiyacı olduğunu biliyordum." dedi.



"Takımıma çok güveniyorum. Onlarda bu Dünya Şampiyonası'nda finale oynayabileceğimizi gördüm. Gerçekten buna çok inandım." ifadelerini kullanan Santarelli, şöyle devam etti:



Bugün çok güzel bir gün çünkü yaptığımız şey bence inanılmaz. Kötü olduğumuz anlarda oyunculara güven vermeye çalıştım. Ebrar'ı çok gergin gördüm. Oyunculara, 'Yapabiliriz, hadi sakin olun' dedim. Bugün olan şeyin, bizim için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sporun verebileceği şey işte bu, çok fazla duygu. Bence bugün birçok Türk insanı için çok güzel bir gün. Umarım çok kutlarlar. Umarım yarın pek çok insan bizi takip eder ve bize mümkün olan tüm pozitif enerjiyi verir. Çünkü bu oyuncuların buna ihtiyacı var. Sınırlarımızı çok iyi biliyoruz. Herkesi yenebileceğimizi biliyoruz. İlk günden beri söyledim: Biz biraz çılgınız. Belki mükemmel değiliz ama biz Türkiye'yiz."

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "SON TOPA KADAR İNANDIK VE MÜCADELE ETTİK"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maçın zor geçtiğini ancak kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.



Üstündağ, "Son topa kadar inandık ve mücadele ettik. Bu takıma 'final yakışır' demiştik. Gerçekten de yakışan oldu. Brezilya-İtalya galibiyle yarın final oynayacağız. Bu demek oluyor ki kürsüde gümüşü garantiledik. Bu yetmez, kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz. İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu.

GİZEM ÖRGE: "FİNAL İLK GÜNDEN BERİ İNANDIĞIMIZ BİR ŞEYDİ"

Milli libero Gizem Örge, takımla gurur duyduğunu aktardı.



Maçta son topa kadar mücadele ettiklerini anlatan Gizem Örge, "Finalde olacağımız ilk günden beri inandığımız bir şeydi. Son topa kadar mücadele ettik. Gerçekten adrenalini çok yüksek bir maçtı. Sakin kalmamız gerekiyordu. Japonya'nın ritmine uyduğunuz bir anda maçın seyri inanılmaz değişiyor. Aslında ikinci ve üçüncü setlerde oyunu kendi kontrolümüz altına almıştık. Japonya hiçbir zaman oyundan düşmüyor. Dördüncü set oldukça zorladılar. Yarın da aynı şekilde oynayıp kupayla evimize dönmek için her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.