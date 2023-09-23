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Spor

Daniele Santarelli: Mükemmel voleybol oynadık

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Japonya'yı mağlup ettikleri karşılaşmasının ardından konuştu.

23 Eylül 2023 Cumartesi 16:46 - Güncelleme:
Daniele Santarelli: Mükemmel voleybol oynadık
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Japonya karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Santarelli, "Öncelikle çok mutluyum. Japonya'ya karşı oynamak kolay değil. Ev sahibi olduğunda oynamak daha zordu. Bir set geçtikten sonra oyun tarzlarına adapte olduk. Dünyanın en iyi takımlardan birisi. Oyuncularım saha içinde konsatrasyonlarını kaybetmedi. Mükemmel voleybol oynadık." dedi.

Santarelli ayrıca, "Birkaç ay önce birlikte çalışmaya başladık. 3 hedefimiz vardı ve hepsine ulaştık. Yorucu bir yaz oldu ama tüm hedeflerimize ulaştık. Gerçekten mükemmel bir yaz oldu." sözlerini sarf etti.

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