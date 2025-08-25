İSTANBUL 28°C / 19°C
25 Ağustos 2025 Pazartesi
  Spor
  Daniele Santarelli:Gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz
Spor

Daniele Santarelli:Gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında 3-0 kazandıkları Bulgaristan maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

AA25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:11
Daniele Santarelli:Gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz
A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın ikinci maçında 3-0 kazandıkları Bulgaristan mücadelesinde başından sonuna kadar iyi bir tutum sergilediklerini söyledi.

Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan maçının önemli olduğunu oyunculara anlattığını belirterek "Bence baştan itibaren iyi bir tutum sergiledik. Ancak üçüncü sette olanlar uzun süre aklımda kalacak. Oyunculara, 'biz rekorların takımıyız' dedim. Çünkü bazen gerçekten inanılmaz şeyler yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Grup aşamasının son maçında Kanada ile karşılaşacaklarına dikkati çeken Santarelli, "Kanada iyi takım. Bazı oyuncuları olmasa da iyi takım. Giovanni Guidetti ve ekibi çok çalışıyor. Bugün bir maçı inanılmaz çevirdiler. Bize karşı kesinlikle ellerinden gelenin en iyisini yapmak isteyecekler. Bu her iki takım için de iyi bir hedef maçı. Kanada'ya odaklanmalıyız çünkü grubumuzu birinci bitirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

