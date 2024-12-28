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Spor

Danilos Pizza, Bodrum Basketbolu farklı geçri

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında deplasmanda Bodrum Basketbol'a konuk olan Danilos Pizza, rakibini 94-60'lık skorla mağlup etti.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Danilos Pizza, Bodrum Basketbolu farklı geçri
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Danilos Pizza, deplasmanda Bodrum Basketbol'u 94-60 yendi.

Salon: Bodrum Spor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Nihat Çetin, Fatih Kurt

Bodrum Basketbol: Brianna Jones 19, Gizem Tüzün 5, Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 5, Azra Erçelik 6, Mya Hollingshed 14, İdal Yavuz 2, Zehra Sıla Tunçdemir, Elif Bati

Danilos Pizza: Yağmur Bul 18, Jasmine Walker 15, Beatrice Mompremier 18, Terezia Palenikova 11, Yağmur Kübra Taşar 11, Ferda Yıldız 5, Nihal Güngör Yıldırım 2, Deniz Aygül 4, Aysude Torcu 2, Hande Çelebi 8

1. periyot: 16-27

Devre: 29-46

3. periyot: 48-75

  • Danilos Pizza
  • Bodrum Basketbol
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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