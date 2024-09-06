Danimarka 9 kişilik İsviçre'yi mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka, İsviçre ile karşılaştı. Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 2-0 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.

İsviçre'de 52. dakikada Nico Elvedi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise İsviçre, Granit Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de başladı ve 81 dakikada sahada kaldı.

Danimarka bir sonraki maçta Sırbistan ile evinde karşılaşacak. İsviçre ise İspanya ile oynayacak.

San Marino'dan tarihi galibiyet!

Montella: İki tane hata elenmemize neden oldu

Sırbistan'da gol sesi çıkmadı!