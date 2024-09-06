Danimarka 9 kişilik İsviçre'yi mağlup etti!

UEFA Uluslar Ligi Lig A 4. Grup maçında Danimarka, İsviçre ile karşılaştı. Parken'de oynanan mücadeleyi Danimarka 2-0 kazandı.
Danimarka'ya galibiyeti getiren golü 82. dakikada Patrick Dorgu kaydetti.
İsviçre'de 52. dakikada Nico Elvedi kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 87. dakikada ise İsviçre, Granit Xhaka'nın kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.
Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson maça 11'de başladı ve 81 dakikada sahada kaldı.
Danimarka bir sonraki maçta Sırbistan ile evinde karşılaşacak. İsviçre ise İspanya ile oynayacak.