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Spor

Danimarka-Belçika maçında Eriksen'e büyük destek

EURO 2020 B Grubu ikinci maçında karşı karşıya gelen Danimarka ile Belçika maçının 10. dakikasında topun taca gönderilmesinin ardından Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen, futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar tarafından alkışlandı.

17 Haziran 2021 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 20:11
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EURO 2020 B Grubu'nda oynanan Danimarka-Belçika maçında Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen unutulmadı.

Mücadelenin 10. dakikasında futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar alkışlarla Eriksen'in yanında olduklarını gösterdiler. Topun taca gönderilmesinin ardından 29 yaşındaki futbolcuya destek verdiler.

BELÇİKA'DAN ERİKSEN'E İMZALI FORMA

Ayrıca karşılaşma öncesi Belçika kaptanı Jan Vertonghen, Danimarka kaptanı Simon Kjaer'e tüm takımın imzaladığı formayı vererek Eriksen'e geçmiş olsun mesajı verdiler.

MAÇTA BAYGINLIK GEÇİRMİŞTİ

Eriksen, Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmanın 43. dakikasında kalp sorunu nedeniyle bir anda yere yığılmış ve sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahale sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

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