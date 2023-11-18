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Spor

Danimarka, EURO 2024 biletini kaptı!

EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka, Slovenya'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1 kazandı ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

18 Kasım 2023 Cumartesi 01:05 - Güncelleme:
Danimarka, EURO 2024 biletini kaptı!
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EURO 2024 Elemeleri H Grubu maçında Danimarka, Slovenya ile karşılaştı.

Danimarka'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Almanya'da oynanacak şampiyonaya gitmeye hak kazandı.

Danimarka'nın golleri 26. dakikada Maehle ve 54. dakikada Delaney'den geldi. Slovenya'nın golü 30. dakikada Janza'dan geldi.

Galatasaraylı Victor Nelsson, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

20 Kasım tarihindeki grubun bir sonraki maçında Danimarka, Kuzay İrlanda ile oynayacak. Slovenya ise aynı tarihte 3. sıradaki Kazakistan ile oynayacak.

Rasmus Höjlund, 8 maçta 7 gol ile Danimarka Milli Takımı'nın gruplardaki en golcü oyuncusu olarak takımına katkı sağlıyor.

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