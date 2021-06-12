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Spor

Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen baygınlık geçirdi

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda karşı karşıya gelen Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen, karşılaşmanın 45. dakikasında baygınlık geçirdi. Sağlık görevlileri sahaya girerek oyuncuya müdahale etti. Oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yapılmazken UEFA maçın askıya alındığını açıkladı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 19:48 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 20:21
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EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde Danimarka - Finlandiya karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın45. dakikasında Christian Eriksen bir anda yerde kaldı ve oyuncunun bilincini kaybettiği gözlenirken, kalp masajı yapılmaya başlandı. Danimarkalı oyuncular sahada gözyaşlarını tutamadı, sağlık ekipleri yaklaşık 8 dakika boyunca futbolcuya müdahale etti.

Oyuncu sedyeyle soyunma odasına götürülürken, henüz sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi. UEFA, karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

UMUT VEREN GÖRÜNTÜ

Eriksen sahadan sedyeyle çıkarılırken bilincinin yerinde olduğu görüntüler böyle yansıdı.

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