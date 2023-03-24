İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2023 Cuma / 3 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0592
  • EURO
    20,6641
  • ALTIN
    1220.12
  • BIST100
    5061.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Danimarka, Finlandiya'yı 3 golle geçti
Spor

Danimarka, Finlandiya'yı 3 golle geçti

Danimarka, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Finlandiya'yı 3-1 mağlup etti.

24 Mart 2023 Cuma 00:56 - Güncelleme:
Danimarka, Finlandiya'yı 3 golle geçti
ABONE OL

Avrupa Şampiyonası Elemeri H Grubu ilk maçında Danimarka, sahasında Finlandiya ile karşılaştı.

Parken'de oynanan maçı Danimarka 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21, 82 ve 90+3. dakikalarda Höjlund kaydetti. Finlandiya'nın tek golünü 53. dakikada Antman attı.

Danimarka'da Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson, 18. dakikada sakatlanan Christensen'in yerine oyuna dahil oldu. Trabzonsporlu Jens Larsen ise 65. dakikada Maehle'nin yerine oyuna girdi.

H Grubu'nun ilk maçını kazanan Danimarka, bir sonraki maçında Kazakistan ile oynayacak. Finlandiya ise Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.