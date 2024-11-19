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Spor

Danimarka ile Sırbistan yenişemedi

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Sırbistan'ın Danimarka'yı konuk ettiği maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Victor Nelsson'un forma giydiği Danimarka, 8 puanla grubu 2. bitirerek çeyrek finale yükseldi.

19 Kasım 2024 Salı 01:19 - Güncelleme:
Danimarka ile Sırbistan yenişemedi
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 6. hafta maçında Sırbistan, Danimarka'yı konuk etti.

Gradski Stadion Dubocica'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Danimarka, grubu 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan ise küme düşmemek için play-off oynayacak.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

1-İSPANYA: 16

2-DANİMARKA: 8

3-SIRBİSTAN: 6

4-İSVİÇRE: 2

  • UEFA Uluslar A Ligi
  • Sırbistan vs Danimarka
  • Victor Nelsson

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