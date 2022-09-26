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Spor

Danimarka sahasında Fransa'yı yıktı

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde sahasında konuk ettiği Fransa'yı Dolberg ve Olsen'in golleriyle 2-0 yendi.

26 Eylül 2022 Pazartesi 00:03 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup maçında Danimarka ile Fransa karşı karşıya geldi.

Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Danimarka 2-0 kazanarak gövde gösterisi yaptı.

Maça hızlı başlayan Danimarka 34. dakikada Dolberg ve 39. dakikada Skov Olsen'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonuçsuz kalınca Danimarka ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitmesini bildi.

Bu sonucun ardından Danimarka 12 puanla 2. sırada grup maçlarını tamamlarken Fransa ise 5 puanla 3. sırada kaldı.

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