Danimarka ve Tunus golsüz berabere kaldı

Danimarka, 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Tunus ile 0-0 berabere kaldı.

2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka ile Tunus, Education City Stadı'nda karşı karşıya geldi. Meksika Futbol Federasyonu'ndan Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca karşılaşma 0-0 bitti.

Danimarka, gruptaki 2'nci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Tunus ise aynı gün Avustralya ile mücadele edecek.

Grup aşamasına 1'er puanla başlayan Tunus ve Danimarka'nın rakipleri arasında Fransa ve Avustralya bulunuyor.