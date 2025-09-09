İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2801
  • EURO
    48,6608
  • ALTIN
    4820.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Danimarka, Yunanistan deplasmanından zaferle dönüyor
Spor

Danimarka, Yunanistan deplasmanından zaferle dönüyor

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu. Georgios Karaiskakis'te oynanan mücadeleyi Danimarka 3-0 kazandı.

Haber Merkezi9 Eylül 2025 Salı 01:43 - Güncelleme:
Danimarka, Yunanistan deplasmanından zaferle dönüyor
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. hafta maçında Danimarka, deplasmanda Yunanistan'a konuk oldu.

Georgios Karaiskakis'te oynanan mücadeleyi Danimarka 3-0 kazandı.

Danimarka'ya galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikkel Damsgaard, 62. dakikada Andreas Christensen ve 81. dakikada Rasmus Hojlund kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Danimarka puanını 4'e yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Yunanistan ise 3 puanda kaldı.

Grupta gelecek hafta Yunanistan, İskoçya'ya konuk olacak. Danimarka ise Belarus deplasmanında olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.