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Spor

Danimarka'da büyük sevinç

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) çeyrek final maçında Çekya ile Danimarka karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan Danimarka oyuncuları maç sonunda sevinç yaşadı.

AA3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:45 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 21:45
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EURO 2020 çeyrek finalinde Çekya ile Danimarka, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşı karşıya geldi. 5'inci dakikada Danimarka öne geçti. Larsen'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Delaney'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 42'nci dakikada Danimarka farkı 2'ye çıkardı. Maehle, sol kanatta topla hareketlendikten sonra ayağının dışıyla ortasını yaptı. Altıpasın üzerinde pozisyonu iyi takip eden Dolberg'in tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı Danimarka'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 49'uncu dakikada Çekya farkı 1'e indirdi. Coufal'in sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasında sağ ayağıyla tek vuruş yapan Schick, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2. Maçta başka gol olmayınca Danimarka, Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Danimarka, yarı finalde 7 Temmuz Çarşamba günü İngiltere-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle Wembley'de karşı karşıya gelecek.

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