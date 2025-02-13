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Spor

Danimarka'da gündem Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg

Danimarka Futbol Federasyonu, Galatasaray - Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg ile röportaj yapmak basın mensuplarına engel oldu.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Danimarka'da gündem Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Jakob Sundberg
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Adana Demirspor'un sahadan çekildiği karşılaşmanın VAR hakemi Jakob Sundberg, ülkesi Danimarka'da da gündem olmayı başardı.

Ülke basınındaki birçok gazetecinin kendisine ulaşmak istemesine rağmen Sundberg, hiçbir röportaj talebine olumlu geri dönüşte bulunmadı.

FEDERASYON İZİN VERMİYOR

Öte yandan Danimarka Futbol Federasyonu da kendilerine ulaşarak bilgi almak isteyen basın mensuplarına olumlu bir yanıt vermedi.

Danimarka basınına göre; Danimarka Futbol Federasyonu, basın mensuplarının konu hakkında diğer hakemler ile de irtibata geçmesine engel oldu.

Jakob Sundberg, Danimarka Superliga sezonu ilk maçında pazartesi günü Randers-Kopenhag maçında yine VAR hakemi olacak.

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