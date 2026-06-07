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Spor

Danimarka'da panik yaratan anlar! Christian Eriksen yere yığıldı...

Danimarka ile Ukrayna arasında oynanan hazırlık maçında Christian Eriksen'in bir anda yere yığılması büyük endişe yarattı. Danimarka Futbol Federasyonu, tecrübeli oyuncunun bilincinin açık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 21:56 - Güncelleme:
Danimarka'da panik yaratan anlar! Christian Eriksen yere yığıldı...
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Danimarka ile Ukrayna hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, mücadelede korkutan anlar yaşandı. Danimarka'da Christian Eriksen, maç sırasında yere yığıldı.

Odense'de oynanan maçta Danimarka 2-1 öndeyken 65. dakikada korku dolu anlar yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Danimarka'nın tecrübeli futbolcusu bir anda kendini yere bıraktı.

34 yaşındaki futbolcunun sahaya yığıldığını gören futbolcular panik içinde Eriksen'e koştu. Akıllara EURO 2020'deki kalp krizini getiren yıldız isim için sağlık ekipleri hemen sahaya girdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Danimarka Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada da Christian Eriksen'in bilinci açık ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Maç ise tatil edildi.

AKILLARA EURO 2020 GELDİ

EURO 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durmuştu. Uzun süre tüm dünyayı endişelendiren Eriksen, hayata dönmeyi başarmıştı.

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