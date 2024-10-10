İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1966
  • EURO
    37,4992
  • ALTIN
    2886.64
  • BIST100
    8964.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Danny Green emekli oldu!

NBA'in tecrübeli oyuncularından Danny Green, 15 yıllık kariyerinin ardından, 37 yaşında basketboldan emekli olduğunu duyurdu.

10 Ekim 2024 Perşembe 20:18 - Güncelleme:
Danny Green emekli oldu!
ABONE OL

NBA'in tecrübeli oyuncularından Danny Green, 15 yıllık kariyerinin ardından, 37 yaşında basketboldan emekli olduğunu duyurdu.

Kendi podcast'inde emekliliğini duyuran Green, NBA tarihinde üç farklı takımla şampiyonluk kazanan dört oyuncudan biriydi (2014'te Spurs ile, 2019'da Raptors ile, 2020'de Lakers ile).

Üç sayılık atışlarda %40'lık bir kariyer isabet oranına sahip olan Green, en son James Harden'ı LA Clippers'a gönderen takas sonrasında serbest bırakılmadan önce 2023-24 sezonunda Philadelphia 76ers için iki maç forma giymişti.

2009'da Cavaliers tarafından ikinci turda draft edilen Green, Cleveland'da bir sezon geçirdikten sonra sonunda Spurs'te yerini buldu ve kariyerinin çoğunu burada geçirdi. 2014-15 sezonunda 81 maçta forma giyerek kariyerinin en yüksek ortalaması olan 11,7 sayı üreten Green, ayrıca 2016-17 sezonunda NBA savunma beşine de seçilmişti.

832 maçlık kariyerini 8,7 sayı ve 3,4 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan Green, ayrıca 2009'da North Carolina Üniversitesi ile NCAA şampiyonluğu da kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.