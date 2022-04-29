Daouda Bamba ve Marco Paixao Altay'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da sezon başında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Fildişi Sahilli golcü Daouda Karamoko Bamba ve üst üste 3 sezon 1'inci Lig'de gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao ile yollar resmen ayrıldı.

Bamba bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta 7 gol atarken, Paixao 23 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Paixao'nun 600 bin avroya yakın alacağının bulunduğu ve alacakları gerekçesiyle zaten sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.