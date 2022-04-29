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Spor

Daouda Bamba ve Marco Paixao Altay'dan ayrıldı

Süper Lig takımı Altay'da, Daouda Karamoko Bamba ve Marco Paixao sözleşmelerini tek taraflı feshederek siyah beyazlı kulüpten ayrıldı.

DHA29 Nisan 2022 Cuma 16:39 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da sezon başında 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Fildişi Sahilli golcü Daouda Karamoko Bamba ve üst üste 3 sezon 1'inci Lig'de gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao ile yollar resmen ayrıldı.

Bamba bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta 7 gol atarken, Paixao 23 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Paixao'nun 600 bin avroya yakın alacağının bulunduğu ve alacakları gerekçesiyle zaten sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.

  • Altay
  • Daouda Karamoko Bamba
  • Marco Paixao

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