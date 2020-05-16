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Spor

Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AA16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:43 - Güncelleme: 16 Mayıs 2020 Cumartesi 20:44
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Kulüp başkanı Arif Gülen, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 12 Mayıs'ta kulüp olarak koronavirüs testi yaptırdıklarını belirterek, testlerin sonuçlandığını ve bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Tespitin ardından izolasyon, tedavi ve takip protokolleri gereğince testi pozitif çıkan oyuncunun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tedaviye alındığını aktaran Gülen, "Takımımıza bu süreçte yeni test uygulanmış ve test sonuçları gelene kadar takımımız çalışmalarını durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

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