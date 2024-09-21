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Spor

Darıca'da Cirit Şöleni düzenlenecek

Darıca Belediyesi, ata sporu olan Cirit sporunu yaşatmak ve yeni nesillere tanıtmak amacıyla Pazar günü cirit şöleni düzenleyecek.

IHA21 Eylül 2024 Cumartesi 10:13 - Güncelleme:
Darıca'da Cirit Şöleni düzenlenecek
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Darıca Belediyesi, ata sporu olan Cirit Sporunu tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyor. 22 Eylül Pazar günü saat 14.30'da gerçekleşecek Cirit Şöleni Kazım Karabekir Mahalles'inde bulunan Hacı İsmail Çopur Aile Sağlığı Merkezi arkasında bulunan sahada düzenlenecek. Vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin beklendiği Cirit Şöleni, Darıcalılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Cirit sporunu yaşatmayı amaçladıklarını ifade eden ve vatandaşları şölene davet eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geleneksel ata sporumuz olan cirit, yüzyıllar öncesinden günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Bizler de kültürümüzü yeni nesillere aktarmak için ilçemizde Geleneksel Cirit Şöleni düzenliyoruz. Yeni nesillere geleneklerimizi ve kültürümüzü aktarmak için hepimize görevler düşüyor. Tüm Darıcalı vatandaşlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

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