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Spor

Dario Saric, yeniden Anadolu Efes'te

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Hırvat basketbol Dario Saric'i yeniden kadrosuna kattı.

AA16 Haziran 2026 Salı 14:04 - Güncelleme:
Dario Saric, yeniden Anadolu Efes'te
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, 2014-2016 yıllarında lacivert-beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Saric'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında formamızı giyen eski oyuncularımızdan Dario Saric ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri kullanıldı.

Basketbola Hırvatistan'da Drazen Petrovic Basketbol Okulu'nda başlayan 32 yaşındaki uzun forvet, kariyerinde daha önce Avrupa'da KK Zrinjevac, KK Zagreb, Dubrava Zagreb, Cibona Zagreb ve Anadolu Efes; NBA'de ise Philadelphia 76ers, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Denver Nuggets ve Sacramento Kings takımlarında forma giydi.

Saric, Anadolu Efes formasıyla 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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