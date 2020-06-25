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Spor

''Darko Lazovic için Beşiktaş'tan teklif aldık''

İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Darko Lazovic için menajerinden transfer açıklaması geldi.

25 Haziran 2020 Perşembe 18:49 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 18:49
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Sezon başında Genoa'dan Hellas Verona'nın yolunu tutan ve performansı ile beğeni kazanan Sırp kanat oyuncusu Lazovic'in menajerinden Beşiktaş itirafı geldi.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIK"

29 yaşındaki kanat oyuncusunun menajeri yaptığı açıklamada; "Lazovic sezon başında bonservis bedelsiz transfer yaptı. Beşiktaş gibi bir çok yabancı büyük takımdan transfer teklifi aldık. Ailesinin ve kendisinin isteği İtalya'da kalmaktı. Hellas Verona'da teknik direktör Juric onu takımına getirmek istedi. Daha önce Genoa'da da birlikte çalışmışlardı." dedi.

Gelecek sezon için de açıklamalarda bulunan menajer; "Şu anda bunun iyi bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Gelercek sezon için ise, neler olacağına bakacağız. Şu anda takımı ile 2 yıl daha kontratı var." dedi.

Lazovic, bu sezon Hellas Verona forması ile 28 resmi maça çıktı. Sırp kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. 

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