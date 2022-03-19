Darüşşafaka, Anadolu Efes'i kıl payı yendi

19 Mart 2022 Cumartesi 22:32 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 22:32

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-81 yendi.

Karşılaşmaya üç sayı çizgisinin gerisinden etkili başlayan Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 10-20. Lacivert-beyazlılar, Buğrahan Tuncer'in 4'te 4 üç sayılık basketle 12 sayı kaydettiği ilk çeyreği 28-22 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Darüşşafaka, Boothe ve Olaseni önderliğinde bulduğu sayılarla 12. dakikada maçta ilk kez öne geçti: 29-28. Bençten gelen Yiğitcan Saybir'den aldığı skor katkısıyla yeniden öne geçen lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 48-46 üstün gitti.

İkinci yarıya oyun kurucuları Caupain ve Doğuş Özdemiroğlu'nun etkili performansıyla başlayan Darüşşafaka, 24. dakikada Pineiro'nun üç sayılık atışıyla öne geçti: 54-53. İki takımın da savunma sertliğini artırdığı, oldukça gergin geçen ve sayı bulmakta zorlandığı periyodu ev sahibi ekip 65-59 önde geçti.

Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 32. dakikada Selim Şav'ın isabetiyle farkı çift hanelere yükseltti: 69-59. Yeşil-siyahlılar, özellikle Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden basketleriyle etkili oldu. Beaubois'nın üst üste bulduğu üçlüklerle 39. dakikada Anadolu Efes farkı 2 sayıya çekti: 79-77. Darüşşafaka, karşılıklı basketlerle devam eden maçın bitimine 9 saniye kala 81-80 üstünlüğünü korurken, Anadolu Efes 4 saniye kala Pineiro'ya faul yaptı.

Serbest atış çizgisinden eli boş dönmeyen Pineiro takımını 83-80 öne geçirdi. Mola dönüşü Beaubois'ya faul yapıldı ve oyuncu ilk atışta isabeti bulurken 2. atışını bilerek kaçırdı ve ribaundu almaya çalıştı ancak top lacivert-beyazlılara çarparak dışarı çıktı ve 2.1 saniye kala top yeşil-beyazlılara geçti. Bitime saliseler kala yine çizgiye gelen Pineiro, iki atışını da sayıya çevirdi ve Darüşşafaka parkeden 85-81 galip ayrıldı.

SALON: Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Erşan Kartal, Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 14, Pineiro 12, Doğuş Özdemiroğlu 19, Boothe 15, Ragıp Berke Atar 4, Cullough, Olaseni 15, Sinan Güler 2, Selim Şav 4

ANADOLU EFES: Buğrahan Tuncer 25, Micic 3, Bryant 9, Moerman 3, Pleiss 8, Larkin 9, Beaubois 12, Yiğitcan Saybir 10, Egemen Güven 2, Erten Gazi

1. PERİYOT: 22-28

DEVRE: 46-48

3. PERİYOT: 65-59