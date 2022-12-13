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Spor

Darüşşafaka, Bakken Bears'a yenildi

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bakken Bears'a 68-66 mağlup oldu.

AA13 Aralık 2022 Salı 22:25 - Güncelleme:
Darüşşafaka, Bakken Bears'a yenildi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Darüşşafaka, Danimarka'nın Bakken Bears ekibine deplasmanda 68-66 yenildi.

SALON: Aarhus Arena

HAKEMLER: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Marius Ciulin (Romanya), Ariadna Moreno (İspanya)

BAKKEN BEARS: Bowlin 3, Carr 16, Evans 11, Jukic 17, Diouf 3, Childs 10, Churchill 6, Knudsen 2, Sahlertz

DARÜŞŞAFAKA: McCullough 13, Olaseni 12, Doğuş Özdemiroğlu 16, Starks 12, Hakan Sayılı 8, Can Korkmaz, Canberk Kuş 3, Kılıçarslan Şenkahya, Bora Yaşar, Yeboah 2

1. PERİYOT: 22-17

DEVRE: 35-40

3. PERİYOT: 55-60

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