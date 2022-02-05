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Spor

Darüşşafaka deplasmanda farklı kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Darüşşafaka, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 mağlup etti.

5 Şubat 2022 Cumartesi 20:27 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 20:27
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Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 yendi.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Enes Berkay Taşkıran 7, Bruinsma 6, Crawford 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Miller 15, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mustafa Kurtuldum 4, Clyburn 5, Herun 3

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 12, Olaseni 22, Pineiro 13, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 9, Eren Has, Bora Yaşar 3, Ege Özçelik, Ragıp Berke Atar 8, McCullough 4, Troy Selim Şav 6, Sinan Güler 6

1. PERİYOT: 23-24

DEVRE: 44-42

3. PERİYOT: 55-71

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