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Spor

Darüşşafaka deplasmanda farklı kazandı

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 82-59 mağlup etti.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 18:25 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 18:25
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 82-59 yendi.

Maçın sonlarına yaklaşıldığında hakem Emin Moğulkoç ile kadın bir taraftar arasında tartışma yaşandı.

Maçın başhakeminin kendisine küfür ettiğini ileri süren kadın taraftar ile hakem arasındaki olaya taraftarlar tepki gösterdi.

Soyunma odasına giden hakemin isteği doğrultusunda tüm salon boşaltıldı. Yaklaşık 20 dakika gecikme sonrası oynanan 23.4 saniye ile maç sona erdi.

SALON: 90. Yıl

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

SEMT77 YALOVASPOR: Gallinat 19, Lee 2, Rupnik 4, Brown 4, Mert Celep, Starks 13, Efe Ergi Tırpancı 2, Muhammed Doğan Şenli, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 15, Ali Berkan Özçiftçi

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 7, Pineiro 3, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berke Atar 8, Boothe 25, McCullough 18, Troy Selim Şav 6, Sinan Güler 3, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 2

1. PERİYOT: 11-21

DEVRE: 26-40

3. PERİYOT: 46-59

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