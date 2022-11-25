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Spor

Darüşşafaka deplasmanda kazandı

Darüşşafaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 yendi.

AA25 Kasım 2022 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Darüşşafaka deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasının açılış maçında Darüşşafaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEM: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 16, Weber 13, Can Maxim Mutaf 7, Sajus 10, Rivers, Harris 12, Metehan Akyel 5, Fırat Alemdaroğlu 3, Tayfun Erülkü 4

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 15, Starks 20, Osmani 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Yeboah 11, Can Korkmaz 6, Cullough 9, Canberk Kuş 2, Hakan Sayılı 2

1. PERİYOT: 22-21

DEVRE: 44-47

3. PERİYOT: 60-63

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