Darüşşafaka deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasının açılış maçında Darüşşafaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 83-70 mağlup etti.
SALON: Gazanfer Bilge
HAKEM: Aytuğ Ekti, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 16, Weber 13, Can Maxim Mutaf 7, Sajus 10, Rivers, Harris 12, Metehan Akyel 5, Fırat Alemdaroğlu 3, Tayfun Erülkü 4
DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 15, Starks 20, Osmani 16, Doğuş Özdemiroğlu 2, Yeboah 11, Can Korkmaz 6, Cullough 9, Canberk Kuş 2, Hakan Sayılı 2
1. PERİYOT: 22-21
DEVRE: 44-47
3. PERİYOT: 60-63