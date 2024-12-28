İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2024 Cumartesi / 27 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Darüşşafaka evinde kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 yendi.

28 Aralık 2024 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
Darüşşafaka evinde kayıp
ABONE OL

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 85-82 yendi.

Bu sonuçla, konuk ekip bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Darüşşafaka Lassa ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde boyalı alanı etkili kullanarak sayılar üreten Onvo Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka Lassa karşısında birinci periyodu 26-18 önde bitirdi.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla tempolu başladı. Hızlı hücumların yanı sıra pota altından basketler bulmaya devam eden konuk ekip, 13. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 22-36. Ev sahibi takım farkı kapatmaya çalışsa da Onvo Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına 44-38 üstün girdi.

İkinci yarıya Moore ve Brajkovic'in sayılarıyla giren Darüşşafaka Lassa, 22. dakikanın başında Ege Demir'in pota altından bulduğu basketle farkı kapattı: 44-44. Bu çeyrekte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi takım, 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 56-50. Darüşşafaka, boş atışlardan isabet bulamayan Onvo Büyükçekmece Basketbol karşısında final periyoduna 58-56 önde gitti.

Son çeyrek çekişmeli bir oyuna sahne olurken Onvo Büyükçekmece Basketbol, 39. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 74-79. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan konuk ekip, maçı da 85-82 kazandı.

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özgök, Murat Ciner

Darüşşafaka Lassa: Appleby 15, Moore 8, Muhaymin Mustafa, Tinkle 15, Ege Demir 6, Gach 17, Yiğit Onan 8, Brajkovic 10, Tolga Kay 3

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 3, Starks 11, Franke 10, Zagorac 14, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 3, Sajus 14, Love 25, Erdi Gülaslan 1, Arda Berk Kaya

1. Periyot: 18-26

Devre: 38-44

3. Periyot: 58-56

Beş faulle çıkan: 39.27 Sajus (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.