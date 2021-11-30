Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 ile geçti

30 Kasım 2021 Salı 23:28 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:29

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligdeki 9. maçında 6. kez kazandı. Frutti Extra Bursaspor ise 6. yenilgisini yaşadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Erhan Gürsel

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 12, Caupain 15, McCullough 14, Doğuş Özdemiroğlu 13, Boothe 10, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 18, Andrews 15, Dudzinski 11, Hayes, Brown 7, Metin Türen 5, Onuralp Bitim 6, Ömer Utku Al 7, Akif Egemen Güven 6

1. PERİYOT: 16-22

DEVRE: 42-39

3. PERİYOT: 66-57

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.14 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)