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Spor

Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 ile geçti

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında evinde Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 mağlup ederek ligde 6. galibiyetini aldı.

30 Kasım 2021 Salı 23:28 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:29
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Darüşşafaka, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 79-75 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka, ligdeki 9. maçında 6. kez kazandı. Frutti Extra Bursaspor ise 6. yenilgisini yaşadı.

SALON: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Semih Vural, Erhan Gürsel

DARÜŞŞAFAKA: Olaseni 12, Caupain 15, McCullough 14, Doğuş Özdemiroğlu 13, Boothe 10, Eray Akyüz, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf 6, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 2, Görkem Doğan 2

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 18, Andrews 15, Dudzinski 11, Hayes, Brown 7, Metin Türen 5, Onuralp Bitim 6, Ömer Utku Al 7, Akif Egemen Güven 6

1. PERİYOT: 16-22

DEVRE: 42-39

3. PERİYOT: 66-57

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.14 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)

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