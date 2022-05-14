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Spor

Darüşşafaka, Gaziantep Basketbol'u yenerek seride 1-0 öne geçti

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off ilk maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'u 85-82 yenerek seride 1-0 öne geçti.

IHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 20:30 - Güncelleme:
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Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Play-Off ilk maçında konuk ettiği Darüşşafaka'ya 85-82 mağlup oldu. Darüşşafaka, deplasmanda aldığı bu galibiyetle 16 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak maç öncesi seride 1-0 öne geçti.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Şahin xx, Kaan Büyükçil xx, Alper Özgök xx

GAZİANTEP BASKETBOL: İsmail Cem Ulusoy xx 7, Jarmar Gulley xxxx 27, Alpha Kaba xxxx 16, QJ Petterson xx 10, Ryan Shanahan Luther xx 5, Orhan Haciyeva xx 8, Leon Harun Apaydın, Dusan Cantekin x 2, Milton Doyle xx 7

DARÜŞŞAFAKA: Doğuş Özdemiroğlu xxxx 16, Troy Caupain xxxx 21, Nathan Boothe xx 9, Gabriel Olaseni xxx 15, Isaiah Pineiro xx 8, Wayne Cullough xxx 12, Sinan Güler x 4, Ragıp Berke Atar, Selim Şav, Can Maxim Mutaf

1.PERİYOT: 21-22 (Darüşşafaka lehine)

DEVRE: 38-39 (Darüşşafaka lehine)

3. PERİYOT: 58-63 (Darüşşafaka lehine)

5. FAUL: Wayne Cullough

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