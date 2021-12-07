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Spor

Darüşşafaka, Hapoel-U Net Holon'u 86-79 ile geçti

FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Hapoel-U Net Holon'u 86-79 mağlup etti.

7 Aralık 2021 Salı 22:14 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 22:14
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Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında İsrail ekibi Hapoel-U Net Holon'u 86-79 yendi.

Bu sonucun ardından yeşil-siyahlı ekip 2. galibiyetini elde ederken, İsrail temsilcisi 2. yenilgisini yaşadı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Michal Proc (İspanya)

DARÜŞŞAFAKA: Caupain 12, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 3, Olaseni 20, McCullough 4, Sinan Güler 11, Pineiro 25, Ragıp Atar 2, Görkem Doğan 2, Can Maxim Mutaf

HAPOEL-U NET HOLON: Gray 10, Johnson 25, Menco 10, Ragland 9, Kyser 13, Bourdillon, Pnini 9, Alber 1, Ogden 2

1. PERİYOT: 18-23

DEVRE: 40-42

3. PERİYOT: 66-56

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