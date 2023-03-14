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Spor

Darüşşafaka Lassa 2. galibiyetini aldı

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu 5. maçında sahasında konuk ettiği Surne Bilbao'yu 95-85 yendi.

AA14 Mart 2023 Salı 23:24 - Güncelleme:
Darüşşafaka Lassa 2. galibiyetini aldı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu L Grubu beşinci maçında Darüşşafaka Lassa, sahasında İspanya ekibi Surne Bilbao'yu 95-85 mağlup etti.

Bu sonuçla Darüşşafaka, grupta ikinci galibiyetini aldı. Surne Bilbao ise 4. yenilgisini yaşadı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Michal Proc (Polonya), Radomir Vojinovic (Karadağ)

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 26, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 13, Ercan Osmani 9, Yeboah 5, McCullough 15, White 12, Ragıb Atar 2, Can Korkmaz, Mooney, Hakan Sayılı

SURNE BİLBAO: Hakanson 6, Kyser 10, Rabaseda 10, Smith 6, Sulejmanovic 9, Alonso 11, Radicevic 3, Reyes 2, Rosa 10, Tsalmpouris 18

1. PERİYOT: 22-24

DEVRE: 44-52

3. PERİYOT: 69-67

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 37.16 Sulejmanovic (Surne Bilbao)

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